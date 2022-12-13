Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , buradaki ikinci hazırlık maçında Lazio ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalırken Aslan'ın golleri Yusuf Demir'den geldi. Nef Stadı'nda konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 kaybetmesinin ardından Adana Demirspor'la berabere kalan Cim Bom, ilk galibiyetini Lazio karşısında almaya çalışacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Galatasaray-Lazio hazırlık maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Son idmanda kapı kapandı

Galatasaray'ın dün Belek kampında yaptığı antrenman, basına kapalı olarak gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar, bugün Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacağı için, son idmanda taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu bildirildi. Aslan'ın hocası Okan Buruk, yine fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ilk 11'letakımını sahaya sürecek.

Kalede büyük rekabet var

Muslera'nın sarı kart cezası nedeniyle ligdeki İstanbulspor maçını kaçıracak olması, Antalya kampında kalecilerin rekabetini en yüksek seviyeye çıkardı. Teknik patron Okan Buruk; 17 yaşındaki Jankat ile Okan Kocuk arasında bir tercih yapacak. Okan hoca, kaleci seçimine, kamp performansına göre karar vereceğini söyledi.