Dünya Kupası arası bitti, Galatasaray yarışa geri dönüyor. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Verimli bir kamp dönemini geride bırakan Galatasaray'ın, sahaya ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, kupa sınavıyla ligdeki İstanbulspor maçının bir provasını yapmak istiyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre, bu akşam kazanan taraf doğrudan bir üst tura yükselecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yarın akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Keçiörengücü maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Galatasaray-Keçiörengücü muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih

Buraya nasıl geldiler?

Galatasaray, Türkiye Kupası’na 3. Eleme Turu’ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor’u 2-1’lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor’u 4-1, 4. turda da Bulvarspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

Galatasaray kampa girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yapılan antrenmanla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

İki oyuncunun tedavisi sürüyor

Sakat oyuncuların birer birer iyileşmesiyletoparlanan Galatasaray'da, iki ismin tedavisi sürüyor. Yunus ve Icardi, Florya'da bir sağlık kontrolünden daha geçti. Her iki yıldızın da beklenenden daha önce takıma katılacağı belirtiliyor.