Avusturya etabını tamamlamasının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray , hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Teknik patron Okan Buruk ve yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ile Leo Dubois, ilk kez Nef Stadı'nda taraftarların karşısına çıkacak. Hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkaran Aslan, evinde kazanıp moral depolamak istiyor. 40 TL ile 500 TL arasında değişkenlik gösteren bilet satışları ise passo.com üzerinden devam ediyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç, naklen ve sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Yeniler sahaya indi

En ciddi hazırlık sınavını bugün Nef Stadı’nda Kasımpaşa karşısında verecek olan Galatasaray, dünü tek idmanla geçirdi. Avusturya kampı sonrası iki gün izin yapan ve önceki akşam çalışmalara yeniden başlayan Cim Bom’da aynı gece yapılan çalışmaya yeni transferler Seferovic ve Dubois de katılmıştı. Bu ikilinin takıma katılmasıyla birlikte eksik isim kalmadı. Sarı Kırmızılılar, dünkü tek çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan ve 26 Temmuz'da ikinci etap için yurt dışına çıkacak olan Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)