Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan ve PSV'ye takılan Galatasaray , yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'ı geçen Sarı Kırmızılı ekip, Play-Off Turu ilk maçında Randers ile kozlarını paylaşıyor. Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson’dan yoksun maça çıkan Aslan, 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele veriyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibinden geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direğe koşu yapan Marxen'in kafa vuruşunu Muslera son anda çeldi. Dönen topta sağ kanatta topla buluşan Klysner, ceza sahasına topu çevirdi. Kritik bir müdahale yapan Alpaslan, top Egho'ya gelmeden araya girdi ve tehlikeyi önledi.

8' Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Carlgren'den döndü..

14' Kale vuruşu kullanan Fernando Muslera, büyük bir hata yaptı ve vuruşu kısa düştü. Topu kapan Egho, penaltı noktasından yaptığı vuruşta Uruguaylı kaleciyi geçemedi.

21' Emre Kılınç'ın pasına hareketlenen Mohamed, topu Carlgren'in üzerinden aşırttı ve ağları sarstarı ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

23' Tibbling'in sol kanattan yaptığı ortada topa ön direkte Egho vurdu. Muslera, rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı.

GOL | 25' Galatasaray, Danimarka'da öne geçti. Mostafa Mohamed'in pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir anda döndü ve sol ayağıyla şutunu attı, Piesinger'den seken top ağlarla buluştu.









27' Randers tehlikeli geldi. Tribbling, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, Muslera'yı geçen top az farkla auta çıktı.

31' Emre Akbaba, Klysner'in faulüyle yerde kaldı ve Galatasaray ceza sahasının önünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk'ün yaptığı vuruşta top kaleyi tutmadı.

43' Klysner sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Hammershøy-Mistrati kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49' Sol kulvarı etkili kullanan çizgiden yaptığı ortada Galatasaray savunmasından seken top arka direğe gitti. Björn Kopplin'in boş durumda yaptığı vuruşta tecrübesini konuşturan Muslera, son anda topu çeldi ve gole izin vermedi.

GOL | 54' Randers, Galatasaray karşısında eşitliği yakaladı. Lauenborg, ceza sahasında oluşan karambolde önüne düşen topa sert vurdu ve Muslera'yı geçen top ağlarla buluştu.

59' van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Mostafa Mohamed, ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı, top Carlgren'de kaldı.

61' Galatasaray'da Fatih Terim'den 3 hamle geldi. Emre Kılınç'ın yerine Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ryan Babel, Emre Akbaba'nın yerine Sofiane Feghouli oyunda.

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Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Randers Stadı'nda oynanan Randers-Galatasaray maçı TSİ 20.00'de başladı. Star TV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

Randers-Galatasaray ilk 11'ler:

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed