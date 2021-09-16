Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başladı. Sarı Kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio'yu konuk ediyor. Bakımı tamamlanan Türk Telekom Stadı’nda bu sezon ilk kez oynayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, güçlü rakibini devirip gruptaki iddasını kanıtlamak istiyor. Sloven hakem Matej Jug'un yönettiği zorlu maçı Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşma ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maç öncesi Galatasaray tribünleri, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'yu birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

2' Sağ kanattan gelişen Lazio atağında Felipe Anderson'un yaptığı ortaya hareketlenen Zaccagni, topa vurmak üzereyken araya Yedlin girdi.

6' Galatasaray'ın Rumen orta sahası Cicaldau'nun şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

8' Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ceza sahası dışında Lazzari'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortaya koşu yapan Halil Dervişoğlu, Lazio savunmasından harika bir çalımla kurtuldu ve şutunu attı. Luis Alberto, kayarak yaptığı müdahale ile topun kaleye gitmesini önledi.

12' Sağ kanattan koşu yapan Anderson, van Aanholt'tan sıyrıldı ve ortasını ceza sahasına gönderdi. Danimarkalı stoper Nelsson, topu uzaklaştırmayı başardı.

20' Luiz Alberto'nun pasıyla ceza sahasına giren Immobile, çaprazdan topu içeri gönderdi. Alberto'nun şutunun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

22' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden sert bir orta yaptı. Sarı Kırmızılı ekipte karambolden seken topa hiçbir oyuncu vuramayınca Strakosha, topu kontrol etti.

23' Galatasaray, gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan’ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

26' Sol kanattan gelişen atakta Cicaldau ceza sahasına girmek üzereyken Leiva'nın müdahalesiyle yerde kaldı, Matej Jug, oyunu devam ettirdi. Bu kararın ardından başta Fatih Terim olmak üzere teknik heyet ve futbolcular Sloven hakeme sert bir şekilde tepki gösterdi.

33' Lazio'nun İspanyol orta sahası Luis Alberto sol çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

34' Galatasaray'ın ABD'li sağ beki Yedlin, ceza sahasına giren Lazio'nun İtalyan golcüsü Immobile'den topu kayarak aldı. Lazio cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

42' Lazio'da Akpa Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44' Felipe'nin uzun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Immobile, istediği vuruşu yapamadı. Yıldız oyuncu, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldığını belirtse de oyun devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Lazio savunmasının hatasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topla birlikte ceza sahasına girdi. Genç kanat oyuncusunun topu ayağından aşmasıyla İtalyan ekibinin kalecisi Strakosha, açıyı kapattı ve tehlike uzaklaştırıldı.

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Galatasaray-Lazio ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

Türk Telekom'da sezon açılışı!

Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, bugün taraftarıyla buluştu. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıktı.

Fatih Terim'le 88. mücadele

Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray ve Lazio Avrupa Ligi'ne nasıl geldi?

Bu sezon Avrupa’daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1’lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu’nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya’nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon Serie A'yı 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Avrupa'da 295. maç

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında bugün İtalya’nın Lazio takımını konuk eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne aldu. Sarı- Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 mücadelenin 103’ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Galatasaray ile Lazio arasında 5. randevu

Galatasaray, Lazio ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaştı. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0’lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray’ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.

25. kez İtalyan rakip

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıktı. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.