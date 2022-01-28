Galatasaray Luis Campos ile anlaştı

Galatasaray 'da yapılanma süreci devam ediyor. Futbol takımı için çeşitli departmanlar oluşturmaya devam eden sarı-kırmızılı yönetim bu çerçevede dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos'u geçen hafta Türkiye'ye getirmişti.

Burak Elmas ile görüşmesinden etkilendi

Ajansspor'un haberine göre; Campos'u baş futbol aklı olarak danışmanlık için görüşen başkan Burak Elmas'ın yaptığı toplantılar olumlu geçti. Campos, Elmas'ın gelecek projelerinden, hitabından ve yaklaşımından etkilendi.





Prensipte anlaşma tamam

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını izledikten sonra rapor hazırlamak üzere ülkesine dönen Campos ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. ' Transfer dahisi' olarak bilinen Campos ile prensipte anlaşıldı.

Haftaya İstanbul'a geliyor

Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplere de danışmanlık yapan Campos'un hafta içi yeniden İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Henüz resmi imzalar atılmadı.

Terim kara listeye almıştı

Galatasaray'in eski teknik direktörü Fatih Terim, şu an Adana Demirspor'da bulunan Mustafa Kapı'yı bonservis vermeden Lille takımına transfer eden Luis Campos'a büyük tepki göstermişti. Terim'in Campos'u kara listeye aldığı iddia edilmişti.

2004’te Mendes’le çalışmaya başladı

UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör olan Campos, Portekiz’de vasat takımlarda çalıştıktan sonra 2004’te dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012’de Jose Mourinho’nun isteği üzerine Real Madrid’de scout şefi oldu; bir yıl sonra da Monaco Kulübü’nde transfer operasyonlarının başına getirildi.

Yüzlerce milyon Euro kâr ettirdi

Monaco’da çalıştığı 4 yılda kendisinin keşfedip toplam 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo ve Saint-Maximin, toplam 480 milyon Euro’ya satıldı. Monaco’ya transferden 337,25 milyon Euro kazandıran Campos, 2017’de Lille Kulübü’ne sportif direktör oldu.

Nicolas Pepe ve Osimhen’i de parlattı

Hünerlerini burada da gösteren Luis Campos’un toplam 54.9 milyon Euro’ya transfer ettiği Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit 225.4 milyon Euro’ya satıldı ve kulüp 170.5 milyon Euro kâr etti.

Türkiye’den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı da Lille’e götüren Campos, Aralık 2020’de Fransız kulübünden ayrıldı.