Sezona Icardi, Mata, Mertens, Sergio Oliveira gibi yıldız transferiyle başlayan Galatasaray , son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'de 27 puanla 2. sırada yer aldı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım, özellikle son haftalardaki oyunuyla taraftarların beğenisini toplarken, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

Cim Bom hem Dünya Kupası'nda sakatlanma ihtimali olan futbolcuları hem de takım içerisindeki eksiklikleri göz önüne alarak devre arasında transfer planı yapıyor.





GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Okan Buruk'un takımla ilgili belirlediği eksiklikler doğrultusunda hazırlanan transfer listesindeki isimlerle, Sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi görüşmelere başlıyor.

Bu isimler arasında ön plana çıkanlar Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile İngiltere Championship ekibi Hull City forması giyen Doğukan Sinik.

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TORREIRA'NIN YERİNE GELEBİLİR

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında Lucas Torreira'yı yedekleyebilecek bir oyuncu almak da var. Torreira için Milan başta olmak üzere bazı ciddi teklifler olduğu öğrenilmişti. Dünya Kupası'nda göstereceği iyi bir performans, Torreira'nın Galatasaray'a iyi bir bonservis kazandırarak gitme ihtimalini artıracak. Uruguaylı futbolcunun yerine gelebilecek isim de belli oldu.

SEZON SONU DÜŞÜNÜLÜYOR

Posta'da yer alan habere göre; Okan Buruk, Uruguaylı orta sahanın hiç olmazsa sezon sonuna kadar kalmasını ve şampiyonluk yarışında takıma katkı vermesini istiyor. Galatasaray, Torreira'nın devre arası ve sezon sonu olası gidişi için alternatifini arıyor.

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Sarı kırmızılıların bu nedenle İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Portekizli oyuncu sezon sonu için düşünülüyor.

5 MİLYON EURO'YA İSPANYA'YA

21 yaşındaki ön libero, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Samu Costa'nın kulübü Almeira ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Portekiz Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma giyen Costa, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İspanyol ekibinde bu sezon 11 kez görev alan Costa kariyerinde 69 maçta ön libero, 16 maçta merkez orta, 1 maçta sol kanat ve 1 maçta ise 10 numara oynadı.



