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Galatasaray LOL takımı 3 transfer açıkladı!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi ekiplerinden Galatasaray Espor takımı 3 transfer birden açıkladı. Gökhan "Madness" Uçar, Barış "Tolerant" Çepnioğlu ve Emircan “Hioss” Hazar GsEspor forması giyecek.

17 Aralık 2018, Pazartesi 13:54
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Galatasaray LOL takımı 3 transfer açıkladı!

Galatasaray, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek League of Legends kadrosunu merakla bekleniyordu. 

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon kadrosunun üst ve alt koridoru belli oldu. Geçen sezon YouthCREW’da oynayan Madness ile Bursaspor’un dikkat çeken ismi Tolerant sarı-kırmızılı ekibin alt koridorunda forma giyecek. 

Ekibin üst koridoruysa geçtiğimiz dönem AURORA’da yer alan Hioss’un olacak.


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