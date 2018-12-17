Galatasaray LOL takımı 3 transfer açıkladı!

Galatasaray, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek League of Legends kadrosunu merakla bekleniyordu.

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon kadrosunun üst ve alt koridoru belli oldu. Geçen sezon YouthCREW’da oynayan Madness ile Bursaspor’un dikkat çeken ismi Tolerant sarı-kırmızılı ekibin alt koridorunda forma giyecek.

Ekibin üst koridoruysa geçtiğimiz dönem AURORA’da yer alan Hioss’un olacak.







