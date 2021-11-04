UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Cimbom grupta son olarak Moskova’yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray , Moskova’yı içeride de mağlup edip bir üst tura adını yazdırmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Grubun diğer maçında Marsilya, TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil, Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Gyrano Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov

297 maçta 105 galibiyet

Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

5 maçını 3'ünü Galatasaray kazandı

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.

Aslan kalesinde gol görmedi

Avrupa’daki maçlarda daha konsantre oynayan Galatasaray grup maçlarında bugüne kadar kalesinde gol görmedi. Marcao ile Victor Nelsson ikilisi savunmada gösterdikleri başarılı performansla bunda büyük rol oynadı.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.