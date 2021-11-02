Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam etti

Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel ile kulüp çalışanları da takip etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 16.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde başlayacak.