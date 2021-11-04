Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan ve ilk maçta rakibini mağlup eden Galatasaray, bir kez daha galibiyet arayacak. Galatasaray, gruptaki ilk maçında sahasında İtalya’nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya’da Moskova’yı 1-0 mağlup etti. İlk maçında Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio’ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray’a 1-0 yenildi.

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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil, Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Gyrano Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 91. maçında

Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray , 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Lokomotiv Moskova ile 6. karşılaşma

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmanın 3’ünü kazanırken, 2’sini kaybetti. İki ekip arasındaki rekabette Galatasaray 7 gol atarken, Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde Rus takımlarıyla toplamda 11 kez karşılaştı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova’nın yanı sıra CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 6 yenilgi gördü. Galatasaray, bu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde 17 gole engel olamadı.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail’in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih’e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0’lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.