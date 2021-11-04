Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı son dakika gelişmeleri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray ’da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig ’de Gaziantep FK’yı yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz’ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Rusya temsilcisi karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli’yi ilk 11’de sahada sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne yer aldı.

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA’ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig’de oynadığı Nizhny Novgorod maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Gisdol, Zhivoglyadov yerine Nenakhov, Anjorin yerine ise Lisakovic’e şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray’a karşı 4-4-2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2-3-1 sistemine geçiş yaparak; Guilherme, Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy, Lisakovic ilk 11’i ile mücadeleye başladı.