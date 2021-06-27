Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan Galatasaray , Dinamo Bükreş ve Aris'in ardından 3. hazırlık maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. İlk ciddi sınavına Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak olan Galatasaray, güçlü rakibini mağlup edip moral depolamayı amaçlıyor. Yeni transferleri ve takımı izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Avusturya'da oynanacak Lokomotiv maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının henüz saati ve yayıncısı belli değil. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.













PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı. Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.