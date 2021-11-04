Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle deviren Galatasaray, evinde de kazanıp gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA’ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil, Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Gyrano Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov

Ligdeki Gaziantep maçında rakip savunmanın kilidini açan ve Galatasaray'ın 3 puana daha rahat ulaşmasını sağlayan Olimpiu Morutan, Lokomotiv Moskova karşısında da Aslan'ın anahtarı olacak. Maçın 11'ini açıklayan Fatih Terim, Rumen yıldızı yine forvet arkasında serbest oynatarak skora yakın olmasını sağlayacak. Cicaldau ve Berkan ikilisi de Morutan'ı destekleyerek, takımın hem hücum hem de savunma yükünü üstlenmeye çalışacak. Gaziantep maçının ikinci yarısına damga vuran Feghouli, bu kez ilk 11'de olacak. İleri uçta Halil görev alacak, sol çizgide yine Kerem görev yapacak. Terim, genç oyuncudan her fırsatta savunma arkasına koşu yaparak Lokomotiv'in defansif dengesini dağıtmak istiyor.

Biletlere ilgi büyük

Lig maçlarındaki tablonun aksine, Galatasaraylı taraftarlar Avrupa'da yine takımlarını yalnız bırakmıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Lokomotiv Moskova ile Nef Stadı'nda oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasının bilet satış oranı yüzde 75'i geçti. TFF'den gelen ret cevabı nedeniyle yine yüzde 50 kapasite üzerinden bilet satan Galatasaray Yönetimi, kritik mücadelede 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerde olmasını bekliyor.

Namağlup lider

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

Marsilya'nın konuğu Lazio

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

Avrupa'daki 298. randevu

Aslan bugün Avrupa kupalarındaki 298. sınavına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin 297 maçta 105 galibiyeti, 78 beraberliği, 114 mağlubiyeti bulunuyor. Rakip fileleri 395 kez havalandıran Cim Bom, kalesinde ise 443 gol gördü.

Fatih Terim'le 91. mücadele

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa'daki 91. maçına çıkacak olan Galatasaray, bundan önceki 90 karşılaşmada 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.