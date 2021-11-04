Galatasaray - Lokomotiv Moskova CANLI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanan maçlar sonrası lider durumda bulunan Galatasaray grubun 4. maçında Lokomotiv Moskova ile taraftarı önünde karşı karşıya geliyor. Grupta lider durumda bulunan ve ilk maçta rakibini mağlup eden Galatasaray bir kez daha galibiyet arıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı başladı.

7. dakikada Yedlin, Maradishvili'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

12. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu dışarıya gitti.

Bu bölümde konu ekip Lokomotiv Moskova, Galatasaray kalesinde ataklarını sıklaştırdı. 16. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkarttı.

35. dakikada Cicaldau'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Van Aanholt'un vuruşunda Guilherme, son anda topu çeldi. Hollandalı sol bekin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

36. dakikada Jedvaj, Halil'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Feghouli'den harika gol!

Gelişen Galatasaray atağında hakem avantajı oynattı ve Sarı-Kırmızılılar Moskova savunmasını 5'e 2 yakaladı. Feghouli'nin ceza sahasından harika şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4’üncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni üstlenecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig ’in 11’inci haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ilk 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz yerine Sofiane Feghouli’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu ilk 11’i ile çıktı.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK VAR

Sarı kırmızılı takım, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya 2 isminden yoksun olarak çıktı. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray Kulübü, “Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynansın” talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesi üzerine stadyumun tam kapasitesi sayısında bilet satışa çıkartmış ve sarı kırmızılı taraftarları stadyuma davet etmişti. Nef Stadyumu’na Lokomotiv Moskova maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı kırmızılı kulüp adına beklenen olmasa da, sarı kırmızılı taraftarlar müsabakaya yoğun bir ilgi gösterdi. Taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurdu.

GISDOL’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig’de oynadığı Nizhny Novgorod maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Gisdol, Zhivoglyadov yerine Nenakhov, Anjorin yerine ise Lisakovic’e şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray’a karşı 4-4-2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2-3-1 sistemine geçiş yaparak; Guilherme, Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy, Lisakovic ilk 11’i ile mücadeleye başladı.





Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.