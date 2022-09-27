Spor Toto Süper Lig 'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor. Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59.6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61.8'e çıktı. Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61.8) forma giydi. Müsabakalarda ilk 11'ler baz alındığında yabancı oyuncuların tercih edilme oranı yüzde 63.35'e çıkıyor. Geride kalan 63 müsabakada ilk 11'de sahada yer alan bin 386 futbolcunun 878'inde yabancı isim tercih edildi.

TÜRKLER YÜZDE 38'İNDE SAHADA

Süper Lig'de yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş 50 futbolcu, 11 bin 527 dakika sahada kalırken, yüzde 9.3'lük oranda kaldı. Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu, toplam sürenin yüzde 28.9'unda seyircilerin karşısında yer aldı. Bu 180 Türk futbolcu toplamda ise 47 bin 410 dakika (yüzde 38.2) sahada kaldı. Müsabakaya başlanan 11'de fırsat verilen yerli statüdekilerin sayısı ise sadece 508'de kaldı.





G.SARAY İLK SIRADA

LIGDE yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu. G.Saray'da Türk futbolcular 2 bin 153 dakika (yüzde 31.3) oynarken, yabancı 4 bin 729 dakika (yüzde 68.7) süre aldı. Tüm maçlarda 90'ar dakika oynayan Nelsson ve kaleci Muslera en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti. Son şampiyon Trabzonspor da yabancıya en fazla rağbet gösteren ikinci takım oldu. Yabancılar 4 bin 718 dakika süre bulurken, yerli futbolcular 2 bin 204 dakikada kaldı. Trabzonspor'da en fazla sahada kalan 621 dakika ile Eren Elmalı olurken onu 610 dakika ile Trezeguet izledi. Türk futbolculara en fazla süre veren takım ise İstanbulspor... Sarısiyahlı ekipte yerli statüdeki isimler toplam sürenin yüzde 71.8'inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.

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