Galatasaray Linnes'i kiralamak istiyor

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. G.Saray Yönetimi Norveçli yıldızı kiralık göndermek istiyor.

06 Eylül 2019, Cuma 09:32
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Galatasaray Linnes'i kiralamak istiyor

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.

Kaynak: Takvim

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