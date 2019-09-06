Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.

Kaynak: Takvim