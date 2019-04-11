Galatasaray'da beklenen oldu ve Martin Linnes'in sözleşmesi uzatıldı. Kontratı sezon sonu sona erecek Norveçli oyuncuyla 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

2016 Ocak ayında 2 milyon Euro bonservis karşılığında Molde'den transfer edilen Linnes, bu sezon şu ana kadar toplamda 27 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.