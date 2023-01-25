Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray Nef, sahasında Fransız ekibi Limoges'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 100-73'lük skorla galip ayrıldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez oluyor

Galatasaray Nef, Limoges karşısında 100 sayıya ulaşarak bunu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 sezonluk macerasında ikinci kez başarmış oldu. Ekim 2021'de Nymburk karşısında 100 sayıyı bulan Galatasaray, bunu ikinci kez başarmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar, yeni başlayan grup macerasında ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Nef'in yeni transferi Daron Russell, ilk maçında 24 dakika süre alırken 20 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Takıma sonradan katılan isimlerden Dusan Ristic de 18 sayı, 11 ribaunt ile öne çıktı. Limoges'un en skorer ismi ise 16 sayıyla oynayan Tomas Kyzlink oldu.