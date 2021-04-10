Galatasaray ligin en çok kırmızı kart gören 3.takımı

Galatasaray sahasında oynadığı Karagümrük maçında da eksik kaldı. Maçın sonlarına doğru savunma oyuncusu Ryan Donk, arkadan yaptığı faul sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray'ın böylece bu sezon Süper Lig'de 8. kez oyuncusu ihraç oldu ve bu alanda Sarı-Kırmızılı takım ilk 3 sıra içinde yer aldı.

﻿Böylece Galatasaray şampiyon tamamladığı 2012-2013'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı

Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takımlar

10 - Hatayspor

9 - Antalyaspor

8 - Galatasaray

8 farklı oyuncu kırmızı gördü

Galatasaray'da bu sezon Ryan Donk, Marcao, Falcao, Etebo, Yedlin, Diagne, Mohamed Mostafa, Emre Kılınç kırmızı kartla oyun dışında kaldı