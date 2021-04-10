Galatasaray ligin en çok kırmızı kart gören 3.takımı
Galatasaray sahasında oynadığı Karagümrük maçında da 10 kişi kaldı. Maçın sonlarına doğru Ryan Donk, kırmızı kartla oyun dışında kalırken bu sezon Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı takımın 8. kez oyuncusu ihraç oldu. Galatasaray bu sezonda ilk 3 sıra içinde yer aldı
Galatasaray sahasında oynadığı Karagümrük maçında da eksik kaldı. Maçın sonlarına doğru savunma oyuncusu Ryan Donk, arkadan yaptığı faul sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray'ın böylece bu sezon Süper Lig'de 8. kez oyuncusu ihraç oldu ve bu alanda Sarı-Kırmızılı takım ilk 3 sıra içinde yer aldı.
Böylece Galatasaray şampiyon tamamladığı 2012-2013'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı
Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takımlar
10 - Hatayspor
9 - Antalyaspor
8 - Galatasaray
8 farklı oyuncu kırmızı gördü
Galatasaray'da bu sezon Ryan Donk, Marcao, Falcao, Etebo, Yedlin, Diagne, Mohamed Mostafa, Emre Kılınç kırmızı kartla oyun dışında kaldı