Galatasaray, lige Türk Telekom yenilgisiyle başladı

EuroCup’ta mücadele edecek Galatasaray, Avrupa öncesi Süper Lig'e kötü bir giriş yaptı. Hücumda sıkıntılar yaşayan ve skor üretmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, Ankara'da Türk Telekom deplasmanından 78-66 mağlup döndü.

Coach Burak Gören yönetimindeki Türk Telekom NBA patentli yeni transferi Hunter’ın başarılı performansıyla maça iyi başladı ve ilk çeyreği 20-12 üstün geçti.

Sarı- Kırmızılılar çabuk toparlandı, Harrison’ın hücumdaki etkili oyunuyla farkı eritti ve devre 39-33 aleyhine bitti.

Aslan, 3. çeyrekte oyunu domine eden Ankara ekibi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Telekom, bu sezon kadroya dahil ettiği Kyle Wiltjer, 2,18’lik Fall, Campbell ve Metin Türen’le skor üretmeyi sürdürdü ve son bölüme 56-52 öne girdi.

Aslan geri dönüş yapsa da bunu 4. çeyrekte ortaya koyamadı ve Telekom farkı (70-58) açarak sahadan 78-66 galip ayrılmayı başardı.