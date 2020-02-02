Galatasaray ligde seriye bağladı, üst üste 4. galibiyet

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 5. dakikada Adem Büyük’ün golü ile 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Cimbom, 21. dakikada da Ryan Donk’un golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 65. dakikada sahneye çıkan Sofiane Feghouli, durumu 3-0 yaptı. 69. dakikada Muris Mesanovic farkı 2'ye indirirken, 90+4. dakikada da Feghouli müsabakanın skorunu tayin etti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 36'ya çıkarırken, Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Aslan seriye bağladı

Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup etti.







