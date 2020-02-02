Galatasaray ligde seriye bağladı, üst üste 4. galibiyet

Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligde üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.

02 Şubat 2020, Pazar 21:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray ligde seriye bağladı, üst üste 4. galibiyet

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 5. dakikada Adem Büyük’ün golü ile 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Cimbom, 21. dakikada da Ryan Donk’un golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 65. dakikada sahneye çıkan Sofiane Feghouli, durumu 3-0 yaptı. 69. dakikada Muris Mesanovic farkı 2'ye indirirken, 90+4. dakikada da Feghouli müsabakanın skorunu tayin etti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 36'ya çıkarırken, Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Aslan seriye bağladı

Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup etti.



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