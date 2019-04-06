Galatasaray ligde 13 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 21:15
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Galatasaray ligde 13 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor’u yenden sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Söz konusu 13 müsabakada Aslan 9 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez rakipleri ile yenişemedi.

Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı.


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