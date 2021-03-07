Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu kaybetti. Ligin 29. haftasında kırmızı-beyazlı ekibi ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Max Gradel’in attığı golle 1-0 geri düştü. Bu golün 5 dakika sonrasında Radamel Falcao’nun golüyle beraberliği yakalayan Galatasaray, 38. dakikada Tyler Boyd’un golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 68. dakikada Falcao’nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde Halil Dervişoğlu ile çok net bir fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, sahasında 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar, puanını 58’e çıkardı.

Galatasaray, Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybı nedeniyle koltuğu Gaziantep’i yenerek 60 puana ulaşan Beşiktaş’a kaptırdı.

Demir Grup Sivasspor ise puanını 34’e yükseltti.

Son 2 maçta 5 puan yitirdi

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 2 müsabakada gelip gelemedi. Ligde elde ettiği 8 maçlık galibiyet serisi 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. puan kaybını yaşadı. Galatasaray, bu süreçte alınması muhtemel 6 puanın sadece 1’ini hanesine yazdırdı.

Sahasındaki galibiyet serisi bitti

Galatasaray’ın iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sahasında son puan kaybını 16. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla konuk ettiği Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup etti.

İlk kez Sivasspor’a İstanbul’da puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı. İki takım arasında bundan önce İstanbul’da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. Rakibini konuk ettiği tüm maçları kazanan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’a evinde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı elde etti. Müsabakanın 65. dakikasında soldan ceza sahasına giren Ryan Babel, rakibi Uğur Çiftçi’den sıyrılmak istedi. Uğur topu kaparken Babel ısrarla penaltı beklediğini belirtti.

Tereddütte kalan hakem Ali Şansalan, yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan’dan işaret bekledi. Uyarcan’ın uyarıda bulunmaması üzerine Şansalan oyunu devam ettirdi. Kısa süre sonra oyunun durması üzerine pozisyonu VAR hakemi Ali Palabıyık’ın uyarısıyla yeniden inceleyen Ali Şansalan, Uğur Çiftçi’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

Maçın 68. dakikasında topun başına geçen Radamel Falcao, 2-2 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

AA