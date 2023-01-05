Galatasaray Li Jiayue transferini açıkladı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı.

Çin’in Şangay şehrinde 8 Haziran 1990 tarihinde doğan futbolcu, ülkesinde Shangai Shengli takımında futbol kariyerini sürdürüyordu.









2007 yılında Şangay ekibinde as takıma yükselen defans oyuncusu Li Jiayue, 2010, 2011 ve 2015 yılında Çin Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluklar yaşadı. 2014 yılında Kore Ligi’ne giderek ilk defa yurt dışı deneyimi yaşayan oyuncu burada ligin en iyi oyuncusu unvanını aldı.









2012 yılında ilk defa Çin Halk Cumhuriyeti Kadın Futbol Takımı’na seçilen Li Jiayue, 2014 Kadınlar Asya Kupası’nda üçüncü olan takımın parçası oldu. 2018’de Çin’in katıldığı Jakarta Asya Oyunları’nda ikincilik, 2022 Kadınlar Asya Kupası’nda ise şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray kariyerinde oyuncumuza başarılar diliyoruz.