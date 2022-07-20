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Galatasaray, Leo Dubois'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Haris Seferovic transferinin ardından bir ismi daha açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'in transferi için Lyon'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

20 Temmuz 2022, Çarşamba 20:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Leo Dubois'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray 'da transfer hamleleri art arda geliyor... Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferleriyle takviyelere başlayan Cimbom son olarak bugün Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic'le sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.

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Sarı-Kırmızılılar bir transferi daha duyurdu. Aslan uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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