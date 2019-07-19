Galatasaray - Leipzig (Canlı izle)

Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan, Galatasaray, çalışmalarına bugün itibariyle Avusturya’nın Seefeld kasabasında devam ediyor. 23 Temmuz Salı gününe kadar burada hazırlıklarını sürdürecek olan Sarı Kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçına Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig karşısında çıktı. Fatih Terim’in öğrencileri, sezonun ilk sınavında tecrübeli çalıştırıcının gözüne girmeye çalışacak.

MAÇ BAŞLADI...

GOOOOL | Galatasaray, yeni transfer Babel'in 28. dakikada attığı golle Leipzig karşısında 1-0 öne geçti.

Goller art arda geldi

Leipzig, 56'da Halstenberg, 57'de Poulsen ve 59'da Augustin'in art arda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.

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Galatasaray - Leipzig maçı hangi kanalda?

Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00 başladı. Karşılaşma D Smart’tan canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de...

İLK 11'LER:

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Adem, Mitroglou, Babel

LEİPZİG: Mvogo, Mukiele, Orban, Halstenberg, Candido, Sabitzer, Laimer, Demme, Kampl, Werner, Poulsen

Galatasaray, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında ise bir diğer Almanya Bundesliga takımı Augsburg ile mücadele edecek. Tivoli-Neu Stadı’nın bir kez daha ev sahipliği yapacağı müsabaka, 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00 başlayacak.

Galatasaray’ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma yurt dışında katılacak.

Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Fernando Muslera ve Younes Belhanda izinli olmaları, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil edecek olmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor.

‘Şampiyon gibi koşun’

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Sarı- Kırmızılı ekip, dün yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kondisyoner Alberto Bartali damga vurdu. Galatasaraylı oyuncuları yeni sezona fit ve diri bir şekilde hazırlamak isteyen İtalyan kondisyoner, adeta futbolculara nefes aldırmıyor. Ancak motivasyon konuşmalarını da yapmayı ihmal etmiyor. Bartali sık sık, “Siz şampiyonsunuz, şampiyon gibi koşun, şampiyon gibi mücadele edin” ifadelerini kullanıyor.