Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , hazırlık maçlarına devam ediyor. Nef Stadı'nda konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 kaybetmesinin ardından Antalya'ya gelen ve buradaki ilk maçında Adana Demirspor'la berabere kalan Cim Bom, ikinci sınavını Lazio karşısında verdi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mattia Zaccagni'den Emin Bayram'a çok sert faul

Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında saha bir anda karıştı. İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mattia Zaccagni, 60. dakikada Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a çok sert bir faul yaptı.

Patrick van Aanholt boğazına yapıştı

Emin, acı içerisinde yerde kalırken iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Sarı Kırmızılılar'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Zaccagni'nin boğazına yapıştı. Teknik heyetlerin de olaya dahil olmasıyla gerginlik sona ererken Emin Bayram oyuna devam edemedi ve yerini Hamza Akman'a bıraktı.

Okan Buruk kenara aldı

Bir öncesi pozisyonda Fredrik Midtsjo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasına rağmen oyunun devam etmesine çok öfkelenen Zaccagni, Emin'e yaptığı faulüyle sarı kart gördü. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, kızgın olan van Aanholt'u da kenara alarak Kazımcan Karataş'ı oyuna sürdü.







