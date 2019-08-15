Galatasaray kupayla kapattı kupayla başlıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye'de düzenlenen son 3 resmi organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geçen sezonu iki kupayla kapatan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona da kupayla başladı. Geride kalan sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, yeni sezon öncesinde düzenlenen TFF Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası'nda geçen sezon final oynayan Akhisarspor ile Ankara'da yaptığı TFF Süper Kupa maçını Younes Belhanda'nın attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Transfer edilen oyuncular

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.

Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

9 oyuncu ayrıldı

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.

Yaklaşık 10 milyon avro harcadı

Galatasaray, transferde şu ana kadar bonservis, kiralama ücreti ve imza parası için yaklaşık 10 milyon avro harcadı.

Christian Luyindama'nın bonservisini 5 milyon avro karşılığında alan sarı-kırmızılı takım, Michael Seri için Fulham'a 1,5 milyon avro, Emre Mor için de Celta Vigo'ya 600 bin avro ödedi.

Valentine Ozornwafor'un bonservisi için eski kulübüne 300 bin avro ödeyen Galatasaray, Ryan Babel'e 2 milyon avro, Okan Kocuk'a da 3 milyon lira imza parası verme taahhüdünde bulundu.

Öte yandan Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transferinden dolayı 4,5 milyon avro, İsmail Çipe'nin de İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralamasıyla 160 bin lira geliri kasasına koydu.

Beş hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 5 hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçların 2'sini kazanırken, 3'ünü ise kaybetti.

Hazırlık maçlarında Fransa ekibi Bordeaux'u 3-1, Yunanistan temsilcili Panathinaikos'u 2-1 yenen Galatasaray, Almanya ekiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya da 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.