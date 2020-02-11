Galatasaray kupaya döndü

Sezonu bir kez daha çifte kupayla kapatmayı hedefleyen Galatasaray, Süper Lig’de haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlarken, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Ligde zirveyle aradaki farkı yavaş yavaş eriten Aslan, şimdi de kupada adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçta Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Cim Bom, yarın Türk Telekom Stadı’nda rövanş mücadelesine çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada tamamen as oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Takım bugün kampa girecek

Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Aslan bugün yapılacak son idmanın ardından tesislerde kampa girecek.