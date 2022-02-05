Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, Galatasaray 'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti. Öztürk, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada. Faruk Süren başkanımın yıllar önce, 'Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur.' şeklinde net bir demeci var. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum" dedi.

"FLORYA'DAN GELECEK PARAYLA 4 MİLYAR LİRA OLAN BORCUMUZUN TAMAMININ SİLİNECEĞİ SÖYLENİYOR, ÜMİDİM ODUR"

Burak Elmas ve yönetiminin gençleştirme operasyonu yaptığını ancak kulübün mali yükünün arttığını belirten Metin Öztürk, "Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon avro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon avrodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyar lira olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" diye konuştu.

HAYRETTİN KOZAK: SEVGİLİ BAŞKAN KENDİNİ YENİLEMEYE İHTİYACIN VAR

Divan kurulu üyelerinden Hayrettin Kozak, başkan Burak Elmas'ın güven tazelemek adına olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Burak Elmas'tan seçime gitmesini rica eden Kozak, "Sevgili Başkan sıkıntıdasın, kendini yenilemeye ihtiyacın var. Kimse sana 'git' demiyor. Bir karar al. Bugünkü yönetimden arkadaşları al, takviyeler yap. Kurtuluşun yolu evvela buradan başlar. Bunu yap ki biz oturup yeniden başkan da aramayalım. Bugünkü Galatasaray'ımızın böyle bir evreden geçmesi zorunludur. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Seni sevmeyenler 'bunu yapma' der. Çok acil bir karar alacaksın ve hemen seçime gideceksin ki ne senin ne de Galatasaray'ın kaybedecek zamanı var. Bütün kalbimle bunu senden rica ederim" ifadelerini kullandı.

DHA