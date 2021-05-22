Galatasaray Kulübü'nden seçim öncesi üyelerine uyarı! Galatasaray Spor Kulübü seçim öncesi kimliği belli olmayan kişilerin üyelerle ilgili yaptığı anket çalışmasından ötürü harekete geçti. Kulübün bu anket nedeniyle üyelerine uyarı mesajı attığı, ayrıca suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın üyelerine gönderdiği mesaj!

Değerli Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri,

22 Mayıs 2021(bugün) 0216 9121319 numaralı telefon numarasından İstanbul Araştırma Merkezi adına Genel Kurul üyelerinin arandığı ve üyelerimiz hakkında onayları alınmadan veri toplama girişiminde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Kulübümüzün bilgisi ve onayı olmadan yapılan arama işlemine dair firma ve İlgili kişiler hakkında 6698 sayılı KVK kanunu çerçevesinde pazartesi günü suç duyurusunda bulunulacağını bilginize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla

Üyelere seçimle ilgili anket!

Üyelerin yukarıda belirtilen numaradan arandığı ve anket yapıldığı belirtiliyor. Ankette ikinci sorudan itibaren "Fatih Terim kalmalı mı? Galatasaray’da kim aday olmalı? Mevcut yönetimden kimler yeni dönemde de olmalı gibi sorular yönetiliyormuş.

Galatasaray yönetimi bu aramaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ayrıca bu aramaların mevcut adaylardan biri tarafından yapıldığı da düşünülüyor.