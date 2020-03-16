Galatasaray kulübünden bilet ücret iade açıklaması

Galatasaray kulübü resmi sitesi üzerinden Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak maçların bilet ücret iade koşulları hakkında açıklama yaptı. Dün seyircisiz oynanan Beşiktaş maçı dahil beş maçlık paket alan taraftarların durumu açıklandı.





Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır. 15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır. Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir.

Bilgi için;

Passolig çağrı Merkezi İrtibat No:0850 724 33 44

Passolig elektronik posta adresi:iletisim@passolig.com.tr