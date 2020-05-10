Galatasaray Kulübü, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.