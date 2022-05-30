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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Özüne döndüreceğiz

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok online toplantı düzenleyen Hamamcıoğlu, ciddi bir desteği de arkasına aldı.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 08:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Özüne döndüreceğiz

Hamamcıoğlu, gerçekleştirdiği görüşmeler doğrultusunda gelecek hedeflerinden bahsederken, projelerini de anlattı. Bu anlamda yaptığı görüşmelerde özellikle takımı küçülteceği konusundaki iddialara yanıt veren Hamamcıoğlu, söylenenlerin aksine daha mücadeleci bir takım kurmak için çaba harcayaklarının altını çizdi. Projeleri doğrultusunda kararlı adımlar atmak istediğinin altını çizen Hamamcıoğlu, "Hem yarışacak bir takım kuracağız hem de Galatasaray 'ı özüne döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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