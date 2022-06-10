Dursun Özbek'le yarınki seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, birlikte çalışacağı Adnan Öztürk'le fikir ayrılığı yaşamadığını söyledi. Öztürk'ün, "Cenk Ergün'le çalışmayacağız" demesini değerlendiren Hamamcıoğlu, "Fikir ayrılığı yok. Sonuçta başkanın dediği olur. Biz yönetim kurulunda bütün konuları tartışırız. Yine öyle yapacağız. Bu fikir ayrılığı değil fikir zenginliğidir. Adnan Öztürk’ün böyle bir düşüncesi vardır. Bunu birkaç basın mensubu ile paylaşmış hata orada. Kimseyle şu an bir şey imzalama şansımız yok ki. Ama ben Cenk Ergün ile 6 aydır çalışıyorum. Belki Dursun Özbek de çalışıyordur. Kendisi de söyledi, 'Ben potansiyel sportif direktör adayıyım' diye. Ve profesyonel" diye konuştu.

Dursun Özbek'le yarınki seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, birlikte çalışacağı Adnan Öztürk'le fikir ayrılığı yaşamadığını söyledi. Öztürk'ün, "Cenk Ergün'le çalışmayacağız" demesini değerlendiren Hamamcıoğlu, "Fikir ayrılığı yok. Sonuçta başkanın dediği olur. Biz yönetim kurulunda bütün konuları tartışırız. Yine öyle yapacağız. Bu fikir ayrılığı değil fikir zenginliğidir. Adnan Öztürk’ün böyle bir düşüncesi vardır. Bunu birkaç basın mensubu ile paylaşmış hata orada. Kimseyle şu an bir şey imzalama şansımız yok ki. Ama ben Cenk Ergün ile 6 aydır çalışıyorum. Belki Dursun Özbek de çalışıyordur. Kendisi de söyledi, 'Ben potansiyel sportif direktör adayıyım' diye. Ve profesyonel" diye konuştu.

'Raconu başkan keser'

Dursun Özbek'in Cenk Ergün'ü çağırıp çağırmayacağını bilmediğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Biz kazanırsak elbette kendisini çağırıp konuşacağız. Bütçemize, futbol vizyonumuza uyuyorsa ki uyuyor, teklifimizi götürürüz. Önemli adaylardan birisi. Alt yapı için de Hüseyin Eroğlu’nu düşünüyoruz. O da potansiyel adaylardan birisi. Başkaları da çıkabilir. Fikir ayrılığı söz konusu değil. Fikir ayrılıkları olsa da yönetim kurulunda tartışılır bunlar ve karar verilir. Tabiri caizse, racon kesmek gerekirse onu da başkan keser" açıklamasını yaptı.

'Kimseye biat etmedik'

Kendi listesindeki Cemal Özgörkey'in daha sonra Dursun Özbek'in ekibine katılmasını da yorumlayan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti: "Son seçimde Cemal Bey listemizdeydi ondan sonra olmama kararı aldı. Karar onundur. Yani burada kayda değer bir şey yok. Benim ya da Dursun Bey’in listesinde olmasının çok da önemi yok. Değişiklikler olabilir. Her seçime aynı liste ile gireceksiniz diye bir şey yok. Burada dikkat edilmesi gereken konu;

30 Nisan’dan önceki seçim sürecinde de bizim nasıl durduğumuz. Biz istikrarlı bir şekilde durduk. Kimse ile ortaklık yapmadık. Pozisyon kapmak için hiçbir baskıya boyun eğmedik. Aslanlar gibi, Galatasaray gibi duruyoruz. O kadar baskıya rağmen kimseye biat etmedik." Dursun Özbek'in Cenk Ergün'ü çağırıp çağırmayacağını bilmediğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Biz kazanırsak elbette kendisini çağırıp konuşacağız. Bütçemize, futbol vizyonumuza uyuyorsa ki uyuyor, teklifimizi götürürüz. Önemli adaylardan birisi. Alt yapı için de Hüseyin Eroğlu’nu düşünüyoruz. O da potansiyel adaylardan birisi. Başkaları da çıkabilir. Fikir ayrılığı söz konusu değil. Fikir ayrılıkları olsa da yönetim kurulunda tartışılır bunlar ve karar verilir. Tabiri caizse, racon kesmek gerekirse onu da başkan keser" açıklamasını yaptı.

'Kimseye biat etmedik'

Kendi listesindeki Cemal Özgörkey'in daha sonra Dursun Özbek'in ekibine katılmasını da yorumlayan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti: "Son seçimde Cemal Bey listemizdeydi ondan sonra olmama kararı aldı. Karar onundur. Yani burada kayda değer bir şey yok. Benim ya da Dursun Bey’in listesinde olmasının çok da önemi yok. Değişiklikler olabilir. Her seçime aynı liste ile gireceksiniz diye bir şey yok. Burada dikkat edilmesi gereken konu;

30 Nisan’dan önceki seçim sürecinde de bizim nasıl durduğumuz. Biz istikrarlı bir şekilde durduk. Kimse ile ortaklık yapmadık. Pozisyon kapmak için hiçbir baskıya boyun eğmedik. Aslanlar gibi, Galatasaray gibi duruyoruz. O kadar baskıya rağmen kimseye biat etmedik."

Metin Karabaş