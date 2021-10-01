Galatasaray Kulübü 116 yaşında

Galatasaray ’ın bugüne kadar başardıklarının bundan sonra başaracakları için teminat olduğu vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Bu topraklardaki kurumsal zarafete sahip, büyük bir ilim ve irfan yuvasından doğan ve Türk olmayan takımları yenme anlayışı üzerine Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, kurulduğu günden bu yana başardıkları ile başaracaklarına teminat oluşturdu. Her geçen yıl başarılarına başarı ekleyen, her defasında çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Galatasaray, güzel günlerin geleceğe ertelendiği anları şimdiki zamana taşıdı. Milyonlarca taraftarı, tarihe mal olmuş sporcuları, gecesini gündüze katmış cefakar yöneticileri ile zirveye yürüyen ve bu yürüyüşü hiç bitmeyecek olan Galatasaray bugün 116 yaşında. ’Bir ekim günü bir edebiyat dersinde?’ diye başlayan ve sonsuza dek sürecek olan bir şanlı tarih? Galatasaray çok yaşa."

AA