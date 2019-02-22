Galatasaray kulübesinde gerilim!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray deplasmanda Benfica'nın konuğu oldu. Golsüz biten maçın ardından temsilcimiz ilk maçı sahasında 2-1 kaybedince Avrupa defterini kapatmak zorunda kaldı. Bu sonuçla ülkemiz adına Avrupa'da mücadele eden hiç bir temsilcimiz kalmadı.

Mücadele sırasında yaşananlar ise maçın önüne geçti. Galatasaray yedek kulübesinin arkasında bulunan Portekizli taraftarlar ile Sarı Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim arasında bir tartışma yaşandı.

Galatasaray'ın Tesisler Müdürü Fahri Yılmaz da tribünden maçı takip ederken olaya dahil oldu. Araya girenler ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olaylar yatıştı.

Fotoğraf ve haber: Murat Akbaş