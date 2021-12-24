Galatasaray kötü seriye son vermek istiyor

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig 'in 19. ve ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geri kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayan toplarken, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

Cezası nedeniyle Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.