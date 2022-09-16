Süper Lig 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 5. haftasında NEF Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de oynanacak maçta VAR ve AVAR olarak görev yapacak olan isimler belli oldu. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR koltuğuna otururken, Serkan Tokat AVAR olarak görev yapacak.

Galatasaray 'ın Konyaspor 'u konuk ettiği karşılaşmanın orta hakemi Abdulkadir Bitigen olmuştu. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem olarak Neslihan Muratdağı görev alacak.

Bu karşılaşma öncesinde Konyaspor 14 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 13 puanla rakibini takip ediyor. Sarı kırmızılı takım bu akşamki maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.