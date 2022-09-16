Süper Lig 'in 7. haftasının açılış maçında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir form yakalayan ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray sahasında bu karşılaşmaya kadar kadar kalesinde gol bile görmeyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor 'u konuk etti. Taraftarlarının da desteğiyle Sarı-Kırmızılı ekip, Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puana uzandı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. kez kazanan Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya taraftarının da desteği ile etkili başlayan Galatasaray, 1. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez fileleri havalandırırkeni Konyaspor ise bu sezon Süper Lig'de ise kez kalesinde gol gördü. Geriye düşmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Yeşil-Beyazlı ekip 15. dakikada Endri Cekici'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan bölümünde iki takım da etkili hücumlar gelitirmiş olsa da gol sesi çıkmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. İkinci yarıda tempo daha düşük olsa da 82. dakikada Calvo'nun kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçta tansiyon yükseldi

Galatasaray'da Torreira'nın yerde kalması sonrasında Icardi ile Sehic arasında gerginlik yaşandı ve iki takım arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Tansiyonun düşmesinin ardından hakem Abdülkadir Bitigen olaya karışan futbolcuları etrafında topladı. Konyaspor'da kaleci Sehic, ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray'da ise Icardi ve Muslera sarı kart gördü.

Konyaspor kalecisi Sehic ikinci sarıdan kırmızı ile 89'da oyun dışında. Hakem Bitigen'i alkışlayarak sahayı terk etti.

Adil Demirbağ kaleye geçti

Bu kırmızı kart Konyaspor'un tüm planlarını alt üst ederken de ilginç bir gelişme yaşandı. Konyaspor tüm değişiklik hakkını kullandığı için kaleye Adil Demirbağ geçti.







