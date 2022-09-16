Süper Lig'in son 4 haftasında Ümraniye, Gaziantep ve Kasımpaşa'yı yenen, Trabzonspor 'la deplasmanda berabere kalan ve 10 puan toplayarak zirve takibini sürdüren Galatasaray , şu ana kadarki en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor. Cim Bom, ligin 7. haftasının açılış maçında, sezonun namağlup lideri, kalesinde gol bile görmeyen Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray bu maçı kazanırsa, maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak. Yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Aslan'da, tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Üstelik maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi ve tribünlerde 50 bine yakın seyircinin Galatasaray'a destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

Kadroda tek değişiklik

Son iki idmanını Konyaspor maçının taktik provasına ayıran Aslan'ın hocası Okan Buruk, galibiyet planlarını hazırlarken kadroda ciddi bir değişikliğe gitmemeyi tercih etti. Kırmızı kart cezası biten Abdülkerim'in, sol stoperde Emin'in yerine geçmesi dışında ilk 11'de bir farklılık olması beklenmiyor. İleri uçta sezonun yıldızı Gomis, arkasında Mertens, kenarlarda Yunus ve Kerem, merkezde Torreira ile Oliveira, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, beklerde Boey ve Aanholt, kalede de Muslera, son taktik provada yer alan 11'di.

Yıldızlar 2. devrede

Ancak maçın ikinci yarısında Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği değişiklikler gerçekleşecek gibi görünüyor. Özellikle Mauro Icardi'nin en azından son 20 dakikada mutlaka sahada olması bekleniyor. Juan Mata'nın kadroya girme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor, ancak yine de İspanyol yıldızla ilgili de bir beklenti var. Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan girip harika işler yapan Yusuf Demir ile Rashica'nın da mutlaka ikinci yarıda süre alacağı tahmin ediliyor.

Tam 1 yıl sonra seri fırsatı

Aslan ligde en son geçen yıl Eylül-Ekim arasında 3 maç üst üste kazanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün Konyaspor'u yenerse, 1 yıl aradan sonra bu seriyi tekrar edecek.

Konyaspor'da tek yol zafer

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, geride kalan 6 haftada müthiş bir performans sergiledi. İlk 2 hafta Konyaspor ve Başakşehir ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında İstanbulspor'u 4-0, Fenerbahçe 'yi 1-0, Giresunspor'u 1-0 ve Hatayspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi. 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile yoluna lider olarak devam eden Konya, kalesinde tek bir gol bile görmedi.

Yeşil-Beyazlı ekip, bugün ise Galatasaray deplasmanında serisini sürdürmeye çalışacak. Teknik direktör İlhan Palut, zorlu maç öncesinde, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün ekip olarak mücadeleye konsantre olduk. Aynı istikrarımızı sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Rekor gecesi

Bu arada Konyaspor, zorlu mücadelede önemli bir rekor da kırabilir. Bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen Konya, Süper Lig tarihinde ilk yedi karşılaşmada kalesini gole kapatan ilk0 takım olabilir. Öte yandan kritik randevu öncesinde Yeşil-Beyazlı ekipte Amilton ve Oğulcan Ülgün, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.

Galatasaray: 30 Konyaspor: 4

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Aslan 30 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil-Beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.