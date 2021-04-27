Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve puan kaybetmeye tahammülü olmayan Galatasaray sahasında Konyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Onyukuru ve Yedlin sakat

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

3 futbolcunun testi pozitif

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

40. randevu

İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.