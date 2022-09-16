Galatasaray - Konyaspor maçı iddaa oranları

Sezonun ilk 4 haftasında kısır maçlar izleten Galatasaray , son 2 haftada gaza bastı ve gollü galibiyetler elde etti. Transferin son günü takıma katılan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica geçen hafta Kasımpaşa karşısında maç kadrosundaydı; Yusuf ve Rashica sonradan oyuna girip sahne de aldı. Konyaspor karşısında Mauro Icardi de maç kadrosunda olacak. Juan Mata için biraz daha bekleyeceğiz... TD Okan Buruk'un cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı'yı Emin Bayram yerine ilk 11'e geri alması bekleniyor. Onun dışında geçen maça kıyasla bir değişiklik olmayacaktır... Yine orta alanda "Lucas Torreira & Sergio Oliveira" ikilisini izleyeceğiz. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün oynayacak, Bafetimbi Gomis'in arkasında Dries Mertens hücuma destek verecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI

Spor Toto Süper Lig 'in ilk haftasını yenilmeden ve gol yemeden 14 puanla zirvede tamamlayan Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ve Amilton dışında göze çarpan bir başka eksik yok. İlk 2 hafta 0-0'la geçildi, sonrasında üst üste 4 galibiyet! İlhan Palut önderliğinde müthiş bir başarı... Kalede Ibrahim Sehic, sağ bekte Ahmet Oğuz, sol bekte Guilherme, stoperde "Adil Demirbağ & Francisco Calvo" ikilisi ve önlerinde Amir Hadziahmetovic hiç değişmedi. Sol kanatta Zymer Bytyqi ve en ileride Muhammet Demir de kolay kolay değişmedi. Palut bu isimlerle devam edecektir; sağ açıkta Robert Muric ve forvet arkasında Endri Çekiçi ilk 11'e yakın olan diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde iç sahada Konyaspor'a karşı yenilgisi yok! (21 maç - 17G 4B)

- Süper Lig tarihinde sezonun ilk 7 maçında kalesini gole kapatan bir takım yok! (Konyaspor ilk 6 maçta gol yemedi)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %60'lık kesim yenilmeyen ve gol yemeyen Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.