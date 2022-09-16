Galatasaray-Konyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in son 4 haftasında Ümraniye, Gaziantep ve Kasımpaşa'yı yenen, Trabzonspor 'la deplasmanda berabere kalan ve 10 puan toplayarak zirve takibini sürdüren Galatasaray , şu ana kadarki en zorlu sınavlarından birini veriyor.. Cim Bom, ligin 7. haftasının açılış maçında, sezonun namağlup lideri, kalesinde gol bile görmeyen Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray bu maçı kazanırsa, maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak. Yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Aslan'da, tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Üstelik maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi ve tribünlerde 50 bine yakın seyirci Galatasaray'a destek veriyor.

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

GOL | Galatasaray, maçın henüz 1. dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden topu kurtaran Sacha Boey ceza sahası içindeki Sergio Oliveira'ya pasını aktardı. Oliveira vuruşunda fileleri havalandırdı.

6'| Zymer Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Endri Cekici vuruşunu yaptı. Kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

Skora denge geldi

GOL | Konyaspor, 15. dakikada Endri Cekici'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Endri Cekici ceza sahası dışından uzak mesafeden şansını denedi ve topu ağlara gönderdi.

23'| Konyaspor gole çok yaklaştı, kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet Demir, pasını Amir Hadziahmetovic'e aktardı. Amir Hadziahmetovic'in şutunda top önce Victor Nelsson'a sonra ise direğe çarptı.

24'| Konyaspor'un atağı sonrası hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Yunus Akgün'ün sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Sacha Boey vuruşunu yaptı. Top yandan az farkla auta gitti.

Bir direk daha

27'| Konyaspor bir kez daha direği geçemedi. Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Cekici'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.

30'| Konyaspor'da bir gol atan ve bir şutu da direkten dönen Endri Çekiçi, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Cebrail Karayel'e bıraktı.

33'| Sol kanattan Sacha Boey'in ceza sahasına çevirdiği topa Bafetimbi Gomis vurdu, savunma topu karşıladı. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.

44'| Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta Soner Dikmen gelişine vurdu. Muslera net gol şansına izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

50'| Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılı ekip kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mertens'in kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

55'| Konyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

66'| Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş kaleci Sehic'de kaldı.

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Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Konyaspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Bytyqi, Muhammet

Yıldızlar 2. devrede

Maçın ikinci yarısında Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği değişiklikler gerçekleşecek gibi görünüyor. Özellikle Mauro Icardi'nin en azından son 20 dakikada mutlaka sahada olması bekleniyor. Juan Mata'nın kadroya girme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor, ancak yine de İspanyol yıldızla ilgili de bir beklenti var. Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan girip harika işler yapan Yusuf Demir ile Rashica'nın da mutlaka ikinci yarıda süre alacağı tahmin ediliyor.

Tam 1 yıl sonra seri fırsatı

Aslan ligde en son geçen yıl Eylül-Ekim arasında 3 maç üst üste kazanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün Konyaspor'u yenerse, 1 yıl aradan sonra bu seriyi tekrar edecek.

Konyaspor'da tek yol zafer

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, geride kalan 6 haftada müthiş bir performans sergiledi. İlk 2 hafta Konyaspor ve Başakşehir ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında İstanbulspor'u 4-0, Fenerbahçe 'yi 1-0, Giresunspor'u 1-0 ve Hatayspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi. 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile yoluna lider olarak devam eden Konya, kalesinde tek bir gol bile görmedi.

Yeşil-Beyazlı ekip, bugün ise Galatasaray deplasmanında serisini sürdürmeye çalışıyor. Teknik direktör İlhan Palut, zorlu maç öncesinde, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün ekip olarak mücadeleye konsantre olduk. Aynı istikrarımızı sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Rekor gecesi

Bu arada Konyaspor, zorlu mücadelede önemli bir rekor da kırabilir. Bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen Konya, Süper Lig tarihinde ilk yedi karşılaşmada kalesini gole kapatan ilk takım olabilir.

Galatasaray: 30 Konyaspor: 4

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Aslan 30 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil-Beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.