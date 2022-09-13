Galatasaray - Konyaspor maçı biletleri satışta!

Süper Lig 7. hafta maçında, 16 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Arabam.com Konyaspor takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri, 13 Eylül Salı günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray - Konyaspor maçı bilet fiyatları!

Galatasaray açıklama yaptı!

05.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesisuretiyle kombine sahipleriyse yerlerini başka birine transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2023-2024 futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 13 Eylül Salı günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 14 Eylül Çarşamba günü saat: 11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına, 15 Eylül saat 20.00’den sonra Arabam.com Konyaspor kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Nef Stadyumu Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.