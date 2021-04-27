Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve puan kaybetmeye tahammülü olmayan Galatasaray sahasında Konyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

Konyaspor:

Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



