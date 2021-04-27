Galatasaray - Konyaspor (İLK 11'LER)
Süper Lig'de 38. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Kendi sahasında oynadığı son 4 maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılı takım rakibini yenerek hem bu seriyi bitirmek hem de zirve yarışını sürdürmek Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim, ileri uçta gol ayağı olarak Mostafa Mohamed'i tercih etti. Galatasaray - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve puan kaybetmeye tahammülü olmayan Galatasaray sahasında Konyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
İki takımın ilk 11'leri:
Galatasaray:
Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed
Konyaspor:
Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...