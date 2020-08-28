Galatasaray kombine fiyatları ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda tribünlere seyirci alımıyla ilgili kararı açıklayınca, Galatasaray Yönetimi hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Cim Bom’da yeni sezon kombineleri 31 Ağustos itibarıyla resmen satışa çıkıyor. Kombine fiyatları, tribün kategorisine göre 1350 TL ile 6750 TL arasında değişiyor. Öncelikli satışlar, geçen yılki kombine sahiplerine yapılacak.

Sezonluk kombine alanlar, bundan sonra maçlar seyircisiz oynansa bile sözleşme gereği para iadesi talebinde bulunamayacak. Statlara yüzde 30 oranında seyirci alınacağı için, Türk Telekom’un kapasitesi 15 bin 666’ya gerilerken, bu sayının tamamının kombine olarak satılması hedefleniyor.

‘Yaralara merhem olalım’

Kulüp, dün yaptığı açıklamayla taraftarları desteğe davet ederken, “2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacak olup bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak olan şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenerek büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir” ifadelerine yer verdi.