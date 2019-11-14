Galatasaray kimi transfer edecek? Son dakika gs transfer haberleri

14 Kasım Perşembe son dakika Galatasaray transfer haberleri taraftar tarafından merak ediliyor. Galatasaray'da seçim gündemde olsa da Sarı-Kırmızılı takım ocak ayında transfer hareketliliği yaşayacak. Takımdan gidecek oyuncuların yanı sıra takıma önemli isimlerin de katılması bekleniyor. İşte son dakika gs transfer haberleri ve tüm detaylar...

ONYEKURU'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Bir yandan muhalefetin erken seçim baskısıyla yüzleşmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan transfer çalışmalarını aksatmamak üzere temaslarda bulunuyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in, sezonun ikinci yarısında mutlaka kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru’nun transferi için bir kez daha düğmeye basıyor. Yönetim, bu hafta Fransa’ya temsilci göndererek, Monaco ile görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Bundan önce gerçekleşen temasların olumlu geçtiği, aradaki tek pürüzün, sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Monaco 6 ayı kabul ediyor

Galatasaray, Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayıp gelecek sezonun kadrosunda da yer vermek istiyor. Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 15 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlayan Monaco ise kontratın 6 ay olması konusunda ısrarcı. Bu hafta Fransa’ya gönderilecek temsilci, işte bu pürüzü de ortadan kaldırmaya çalışacak.

Fransa’da aradığını bulamadı

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco’nun ligde en son oynadığı ve Dijon’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Fransa’da aradığını bulamayan Onyekuru da, geçen sezon müthiş bir patlama yaşadığı Galatasaray’a geri dönmeyi çok istiyor. Terim, Henry Onyekuru’nun transfer edilmesi halinde, takımdaki temponun bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyor.

NAGATOMO'DA SONA DOĞRU!

Galatasaray ile Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun yolları ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih hocanın raporu doğrultusunda 33 yaşındaki futbolcunun menaceriyle temasa geçerek, kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Sezon başında bir Tayland kulübünden 5 milyon Euro’luk teklif alan Nagatomo için tekrar Uzakdoğu pazarıyla temas kurulacak. Galatasaray cephesi, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nagatomo’nun bonservisini 2.5 milyon Euro’ya vererek, devre arasında takviyeler için ek bütçe yaratmayı planlıyor.

CISSE GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse hakkında resmi transfer açıklaması geldi.

Galatasaray ve West Ham’la ismi anılan Alanyasporlu Papiss Cisse’nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu.

Galatasaray'dan teklif yok!

Radyospor’da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Çağlar Meker, “Papiss Cisse geçen sezon öncesi tam anlamıyla hazırlık dönemi geçirmemiş ve transferin son gününde Alanyaspor’a gelmişti. Papis bu sezon kamp yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Papiss’in isminin Galatasaray’la anılması gayet doğal. Fakat bize ya da oyuncuya gelen bir teklif yok. Papiss’e yaz transfer döneminde Club Brugge'den teklif geldi. Şu anda Papiss Alanyaspor'un başarısından başka bir şey düşünmüyor.” dedi. (Ajansspor)

GALATASARAY'DAN YUNUS MALLI HAMLESİ!

Cimbom Yunus Mallı'ya gözünü dikti. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılı yönetim Wolfsburg'un 10 numaralı oyuncusu Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Orta sahada kreatif oyuncu eksiği çeken Cim-Bom, bu durumu Yunus ile çözmeyi hedefliyor.

Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon sadece 1 maçta 24 dakika süre alabilen Yunus'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

G.Saray Yunus için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ocak'ta Belhanda ile yollarını ayırarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan Cim-Bom, yerini Yunus ile doldurmayı hedefliyor.

2011'de transfer olduğu Mainz'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 12,5 milyon Euro karşılığında 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Yunus, burada gözden iyice düştü.

Adı Galatasaray ile anılan Sivaslı Mert Hakan Yandaş için Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arası Sivas ile temasa geçeceği öğrenildi. (Takvim)

TERİM SİNAN GÜMÜŞ'Ü GERİ İSTEDİ!

5 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon kontratı sona eren ve Genoa’nın yolunu tutan Sinan Gümüş’ün yeniden Süper Lig’e dönmek istediği öğrenildi.

Büyük umutlarla Serie A’ya giden ve Genoa’da 10 numaralı formayı sırtına geçirmesine rağmen şu ana kadar sadece 2 maçta görev alan Sinan Gümüş’ün İtalya’da mutsuz olduğu belirtilirken 25 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim’e haber gönderdiği ifade edildi. Aurelio Andreazzoli’nin yüzüne bakmadığı, Motta’nın ise sadece 88 dakika şans verdiği ofansif oyuncunun yeniden Galatasaray’ı arzuladığı kaydedilirken Terim’in eski öğrencisinin dönüşüne sıcak baktığı bildirildi.

Sarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Sinan Gümüş 5 gol 2 asist yapmıştı.



