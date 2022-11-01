Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte yeni transfer hedefi

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray , devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında önemli santraforları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılar transferlerden istediği verimi alamadı.

Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer etti. Ancak bu 3 oyuncu da geride kalan haftalarda takımlarına yeteri kadar katkı sağlayamadılar. Sarı-Kırmızılılar'ın 3 golcüsü Süper Lig'de geride kalan 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu isimlerden Seferovic'in henüz ligde golü yok.









Okan Buruk'un derbi kozu Icardi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro İcardi üzerine kuruyor. Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi’nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına ‘Topu İcardi ile buluşturun’ talimatı verdi.

Mertens'e de özel görev verdi

Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens’ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi’yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi. Okan Buruk, Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri katedip şut çekmelerini değil, pasları, kanat organizasyonları ile gole gidecek yolun İcardi’den geçmesini istedi ve ‘Kafanıza göre şut çekmek yok’ uyarısında bulundu.

Rashica'nın yeri garanti

Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi’nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica’dan da vazgeçmeyecek.





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Şampiyonluk istatistiği

Süper Lig ’de geride kalan 11 haftada 7 kez deplasmana çıkan Galatasaray’ın dış saha performansı dikkat çekti. Cim-Bom, fikstür dezavantajına rağmen dış sahadaki 2 puan ortalaması umutları artırdı. Bu ortalamanın şampiyonluk istatistiği olduğu noktasında birleşen sarı-kırmızılar dış sahada aynı çizginin korunmasını yeterli görüyor.

Mikael Ishak gündemde

Cimbom, forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Ishak ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone, Randers gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asiste imza attı.

İsveç Milli Takımı'nın formasını 6 kez terleten Ishak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelsson ve Norveçli Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Cimbom, İshak'ı transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak. (Takvim)





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